Haberler

Türkiye'de Genç Kadın Sigortalı Çalışan Sayısı Artıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de 18-29 yaş arası sigortalı çalışan kadın sayısı son bir yılda 70 binden fazla artarak toplam 2,4 milyona ulaştı. İşbaşı eğitim programları ve teşvikler etkili oldu.

Türkiye'de son bir yılda 18-29 yaş arası sigortalı çalışan kadın sayısında 70 binden fazla artış oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinin temel unsurlarından kadın ve genç istihdamında son bir yılda artış yaşandı.

Bu kapsamda 2024 Ağustos'ta 2 milyon 411 bin 404 olan 18-29 yaş arası kadın sigortalı sayısı, Ağustos 2025'te 2 milyon 482 bin 223'e yükseldi.

Böylece bir yıllık dönemde 70 bin 819 kişi ile yüzde 2,94 artış kaydedildi.

Aynı dönemde toplam genç sigortalı sayısı da 6 milyon 618 bin 535'ten 6 milyon 716 bin 719'a çıktı. Genç istihdamı 98 bin 184 kişi ile yüzde 1,48 artış gösterdi.

Teşvikler ve eğitim programları etkili oldu

Kadın ve genç istihdamındaki artışta işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim destekleri ve girişimcilik teşvikleri belirleyici rol oynuyor.

Gençlere yönelik nitelikli iş gücü oluşturmayı amaçlayan programlar, istihdama geçişi kolaylaştırıyor.

Gençlerin nitelikli iş gücü olarak sisteme kazandırılması için geliştirilen "İstihdam Odaklı Eğitim", "Mesleki Dönüşüm" ve "İŞKUR Genç İstihdam Programları" gibi projeler, sürdürülebilir kalkınmanın lokomotifi olarak öne çıkıyor.

Kadın girişimcilere, mesleki eğitim programlarına ve işbaşı eğitim desteklerine yöneltilen kaynaklar, üretimden yönetime kadar geniş bir alanda kadın varlığını güçlendiriyor.

Kadın ve genç istihdamındaki artış ekonomiye katkı sağlıyor

Kadın ve genç istihdamındaki yükseliş, ekonominin üretim kapasitesine ve sosyal refaha olumlu yansıyor.

Kayıtlı istihdamın güçlenmesi, sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "herkes için iş, herkes için refah" anlayışıyla yürüttüğü politikaları daha da güçlendirerek, kadınların ve gençlerin iş gücü piyasasındaki yerini kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Arda Güler'e Real Madrid'den büyük onur

Arda'ya Real Madrid'den büyük onur
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

Türkiye'nin gündemine oturan pazarcı asıl şimdi yandı
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü

Mucize gibi olay! Kendi kendine yanan ateş dualarla söndü
12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti

12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 şirketin faaliyet izni iptal edildi
İstanbul'un göbeğinde iş insanına dayak! O anlar kamerada

İstanbul'un göbeğinde iş insanına dayak! O anlar kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.