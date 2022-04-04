Türkiye'de evlenmenin maliyeti bir yılda yüzde 50 arttı - Haberler

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Türkiye'de evlenmenin maliyeti bir yılda yüzde 50 arttı

DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye'de sürekli artan enflasyon ve düşen alım gücü evlilik sürecindeki çiftleri zorluyor.

Türkiye'de sürekli artan enflasyon ve düşen alım gücü evlilik sürecindeki çiftleri zorluyor. Düğün mekanları özellikle yemekli düğünler için yaz aylarına tarih vermekten kaçınıyor. Mobilya ve beyaz eşyadaki artışlar düğün günü masrafları ile birleşince çiftlerin tercihleri değişiyor. Düğün yapmanın maliyetinin 2021'e göre yüzde 50 arttığını söyleyen sektör temsilcilerine göre düğünler küçülüyor.'e

DailyMotion.com / Güncel

Enflasyon, Evlilik, Türkiye, Düğün, Güncel, Haberler

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