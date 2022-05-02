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Türkiye'de Ev Sahibi Olmak Zorlaşıyor

DailyMotion.com - Güncel
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Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'de ev fiyatları geçen yıla oranla ortalama yüzde 96.4 arttı.

DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'de ev fiyatları geçen yıla oranla ortalama yüzde 96.4 arttı. İstanbul, Diyarbakır dahil bazı büyükşehirlerde artış yüzde 100'ün üzerinde.Yapı maliyetlerinin sürekli artışı inşaat çalışmalarını azalttı ve bu da arzla talep arasındaki dengeyi bozdu

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DailyMotion.com / Güncel

Merkez Bankası, Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Haberler

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