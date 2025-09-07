Türkiye'de Eğitimde Büyük Gelişmeler: 184 Milyon Kitap Dağıtılıyor

Türkiye'de son 23 yılda toplam 4 milyar 320 milyon ders kitabı öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılırken, yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılı kapsamında da 184 milyon kitap okul sıralarındaki yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, 2002'de 10,4 milyar lira olan eğitim bütçesi, bu yıl itibarıyla 2 trilyon 186 milyar liraya yükseldi.

OECD verilerinde de Türkiye'nin, eğitim harcamalarının kamu bütçesindeki payını OECD ortalamasının üzerine taşıdığı gösterildi.

Türkiye'de 2002-2003 eğitim öğretim yılında 43 bin 696 olan okul sayısı, 2023-2024 döneminde 75 bin 467'ye yükseldi. Aynı dönemde derslik sayısı da 367 binden 743 bine çıkarıldı.

2002'de yüzde 90,98 olan ilköğretimde net okullaşma oranı 2023-2024 döneminde yüzde 95,65'e ulaştı. Ortaöğretimde ise 2002'de yüzde 50,57 olan net okullaşma oranı, 2023-2024'te yüzde 87,97'ye çıktı.

Ayrıca kız çocuklarının eğitim hayatına katılımını teşvik eden politikalar sonucunda kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 88,71'e yükseldi.

184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak

Bakanlık verilerine göre, son 23 yılda toplam 4 milyar 320 milyon ders kitabı öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yarın başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında da 184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak.

20 binden fazla dijital içerik öğrencilerin kullanımına sunuldu

Ayrıca, dijital dönüşüm kapsamında yürütülen FATİH Projesi ile bugüne kadar 629 bin 277 etkileşimli tahta sınıflara yerleştirildi, 20 binden fazla dijital içerik öğrencilerin kullanımına sunuldu. Bu yıl sonuna kadar 50 bin okulun yüksek hızlı internet altyapısına kavuşması hedefleniyor.

Bugüne kadar 14 bin 750 okula geniş bant internet ulaştırıldı ve bu sayının 18 bine çıkarılması için protokoller imzalandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik 1721 öğretim materyali, 170 zenginleştirilmiş kitap, 2 bin 148 eğitsel video, 500 üç boyutlu model ve 132 simülasyon, öğretim programlarıyla uyumlu olarak hazırlanarak EBA üzerinden öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Öte yandan son 23 yılda, meslek liselerindeki katsayı adaletsizliğine son verildi. Başörtüsü serbestisi gibi uygulamalarla öğrenci ve eğitim çalışanlarının haklarına erişimi kolaylaştırıldı.