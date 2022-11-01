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Türkiye'de 'eğitim kalitesinin düşmesi ve hayat pahalılığı' gençleri açık liseye yöneltiyor

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Üniversiteye yerleştirme sınavı, özel ve devlet okulları arasında eğitim kalitesi farklı, İngilizce hazırlık, Anadolu ve Meslek liseleri gibi okullarda verilen özgün eğitim uzmanlar tarafından eleştiriyor.

Üniversiteye yerleştirme sınavı, özel ve devlet okulları arasında eğitim kalitesi farklı, İngilizce hazırlık, Anadolu ve Meslek liseleri gibi okullarda verilen özgün eğitim uzmanlar tarafından eleştiriyor.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

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