Türkiye'de Devam Eden Gece Müzik Yasağına Tepki - Haberler

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Türkiye'de Devam Eden Gece Müzik Yasağına Tepki

DailyMotion.com - Güncel
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Corona virüsü salgınıyla birlikte eğlence mekanlarının kapatılması ve ardından gece 24'ten sonra müzik yasağıyla devam eden kısıtlama, saat 01: 00'a çekildi.

Corona virüsü salgınıyla birlikte eğlence mekanlarının kapatılması ve ardından gece 24'ten sonra müzik yasağıyla devam eden kısıtlama, saat 01: 00'a çekildi. Ancak yasağın tamamen kaldırılmaması, hayat tarzına müdahale olduğu gerekçesiyle eleştirilmeye devam ediyor

DailyMotion.com / Güncel

Koronavirüs, Müzik, Güncel, Haberler

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