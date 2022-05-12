Türkiye'de Devam Eden Gece Müzik Yasağına Tepki

Corona virüsü salgınıyla birlikte eğlence mekanlarının kapatılması ve ardından gece 24'ten sonra müzik yasağıyla devam eden kısıtlama, saat 01: 00'a çekildi. Ancak yasağın tamamen kaldırılmaması, hayat tarzına müdahale olduğu gerekçesiyle eleştirilmeye devam ediyor

DailyMotion.com / Güncel