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Türkiye'de Deprem Sayısı 12 Bin 124'e Ulaşıp Rekor Kırdı

Türkiye'de Deprem Sayısı 12 Bin 124'e Ulaşıp Rekor Kırdı
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Türkiye'de 1 Ocak ile 30 Nisan 2023 tarihleri arasında 0,6 ile 6,2 arasında büyüklükte toplam 12 bin 124 deprem kaydedildi. Son bir ayda 3 bin 279 deprem meydana gelirken, Muğla en fazla sarsıntının yaşandığı il oldu.

TÜRKİYE'de bu yıl, büyüklüğü 0,6 ile 6,2 arasında değişen 12 bin 124 meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 1 Ocak ile 30 Nisan saat 11.30 itibarıyla Türkiye'de 12 bin 124 deprem meydana geldi. Türkiye ve yakın çevresinde son 1 ayda büyüklüğü 0,6 ile 6,2 arasında değişen 3 bin 279, 1 haftada ise 1501 deprem yaşandı. İstanbul depremlerinin ardından son haftada meydana gelen sarsıntıların çoğunluğu Marmara Denizi ile Kütahya'da gerçekleşti. Bu depremlerden 500'den fazlası Marmara Denizi'nde, 600'den fazlası Kütahya'da meydana geldi.

Son 1 ayda kayıtlara geçen en büyük deprem, İstanbul'da 23 Nisan'da saat 12.49'daki 6,2, saat 12.51'deki 5,9, saat 13.02'deki 4,9, saat 15.12'deki 4,9 büyüklüğündeki sarsıntılar oldu. Ayrıca 27 Nisan'da Elazığ Sivrice'de 4,9, 25 Nisan'da Kütahya Simav'da ve 13 Nisan'da Amasya Taşova'da 4,6 büyüklüğünde deprem yaşandı.

İllere göre deprem sayısında Muğla en fazla sarsıntının yaşandığı kent oldu. Muğla'da bu yıl 2 bin 765, sırasıyla Malatya'da 1451, Kahramanmaraş 849, Kütahya'da 775 deprem yaşandı.

Türkiye'de 2020'de 32 bin 767, 2021'de 23 bin 1, 2022'de 20 bin 281, 2023'te 74 bin 232, 2024'te 31 bin 890 deprem oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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