Haberler

Bakan Uraloğlu: Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre 41 saat 37 dakikaya ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de çevrim içi medyada geçirilen haftalık sürenin 41 saat 37 dakikaya ulaştığını açıkladı. Bu süre, dünya genelindeki ortalamanın üzerinde.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama yaparak sanal medyada geçirilen süreye ilişkin verileri değerlendirdi. 'We Are Social 2026' verilerine göre dünya genelinde haftalık sanal medya kullanım süresinin 18 saat 36 dakika olduğunu aktaran Uraloğlu, Türkiye'de bu sürenin 25 saat 4 dakikaya çıktığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre dünya genelinde 33 saat 27 dakikaya, ülkemizde 41 saat 37 dakikaya ulaştı. Neredeyse 2 güne yaklaşan haftalık kullanım ile dünya ortalamasının üzerine çıktık" açıklamasında bulundu.

EN FAZLA INSTAGRAM'DA SÜRE GEÇİRİLİYOR

Günlük kullanım sürelerine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, Türkiye'de kullanıcıların en fazla zamanı Instagram'da geçirdiğini vurguladı. Uraloğlu, "Instagram'da günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakikaya ulaşırken, YouTube'da 1 saat 28 dakika, TikTok'ta ise 1 saat 25 dakika seviyesinde gerçekleşiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

