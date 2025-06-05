Türkiye'de Çevre Haftası Etkinlikleri: Plastik Kirliliğiyle Mücadele

Türkiye'de Çevre Haftası Etkinlikleri: Plastik Kirliliğiyle Mücadele
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Çevre Haftası etkinlikleri, 81 ilde 'Plastik Kirliliği ile Mücadele' temasıyla gerçekleştirildi. Etkinliklerde geri dönüşüm ve doğa sevgisi ön planda tutuldu, çocuklara yönelik farkındalık artırıcı aktiviteler düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda "Plastik Kirliliği ile Mücadele" teması ve "Çevrene İyi Bak" sloganıyla 81 ilde Çevre Haftası etkinlikleri düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da Saraçoğlu Mahallesi'nde "geri dönüşüm" ve "doğa sevgisi" temalı aktiviteler yapıldı.

İstanbul'da Beykoz Millet Bahçesi'ndeki programda ise "Sıfır Atık" temalı sergi açıldı, çocuklara özel eğitici etkinlikler sunuldu.

Türkiye'nin tüm şehirlerinde düzenlenen birbirinden farklı programlarda "Plastik Kirliliği ile Mücadele" teması vurgulandı.

Etkinliklerde, "Çevrene İyi Bak" sloganıyla çocukların farkındalıkları artırıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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