Türkiye'de Çevre Haftası Etkinlikleri: Plastik Kirliliğiyle Mücadele

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda "Plastik Kirliliği ile Mücadele" teması ve "Çevrene İyi Bak" sloganıyla 81 ilde Çevre Haftası etkinlikleri düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da Saraçoğlu Mahallesi'nde "geri dönüşüm" ve "doğa sevgisi" temalı aktiviteler yapıldı.

İstanbul'da Beykoz Millet Bahçesi'ndeki programda ise "Sıfır Atık" temalı sergi açıldı, çocuklara özel eğitici etkinlikler sunuldu.

Türkiye'nin tüm şehirlerinde düzenlenen birbirinden farklı programlarda "Plastik Kirliliği ile Mücadele" teması vurgulandı.

Etkinliklerde, "Çevrene İyi Bak" sloganıyla çocukların farkındalıkları artırıldı.