Türkiye'de Bugün Gerçekleşecek Önemli Etkinlikler

Türkiye'de Bugün Gerçekleşecek Önemli Etkinlikler
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Bugün Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleşecek. Diyarbakır'da Ermeni Patriği'nin katılımıyla ayin düzenlenecek, KPSS ek atama bekleyen öğretmenler basın açıklaması yapacak, Gezi Eylemleri'nde hayatını kaybedenler anılacak ve CHP Genel Başkanı mitingde vatandaşlara hitap edecek. Ayrıca, Trendyol Süper Lig'in son haftası da tamamlanacak.

10.30 - Türkiye Ermeni Patriği II. Sahag Maşalyan'ın katılımıyla Diyarbakır'daki Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde ayin düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

14.00 - 2024 KPSS ek atama bekleyen öğretmenler, Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.00- Anadolu Yıldızı 2025 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın, basın brifingi Konak Orduevi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

17.00 - CHP Ankara İl Başkanlığı, Gezi Eylemleri'nin 12. yılında hayatını kaybedenler için Güvenpark'taki il başkanlığı binası önünde anma etkinlliği düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.00 - 16.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Kepez'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek. Miting öncesi CHP Gençlik Kolları, Kepez Sakarya Parkı'ndan mitingin yapılacağı Turgat Özal Spor Salonu'nun önüne yürüyüş yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANTALYA)

19.00- Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftası; Sipay Bodrum FK-Beşiktaş ve Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor müsabakalarıyla tamamlanacak. (MUĞLA- SAMSUN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel
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