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Türkiye'de Bu Yıl 9 Bin 514 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Türkiye'de Bu Yıl 9 Bin 514 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı
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İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye bu yıl içerisinde 9 bin 514 göçmen kaçakçısını yakalayarak son 14 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 170 bin 916 oldu. En çok yakalananlar Afganistan ve Suriye uyruklu vatandaşlar.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre bu yıl Türkiye'de 9 bin 514 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasındaki Türkiye, yıllardır politik ve ekonomik açıdan gelişmemiş devletlerle zengin batı ülkeleri arasında köprü özelliği dolayısıyla, düzensiz göçmenler tarafından transit güzergah olarak kullanıldı. Bölgesinde yükselen güç olarak üçüncü ülke vatandaşlarının transit ülke konumundan çıkarıp hedef ülke konumuna taşıdığı Türkiye'de, maddi menfaat elde etmek amacıyla, yasal olmayan yollardan bir yabancıyı ülkeye sokan, kalmasına imkan sağlayan veya ülkeden çıkaran 9 bin 514 göçmen kaçakçısı yakalandı.

YILLARA GÖRE GÖÇMEN KAÇAKÇISI SAYISI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 3 Ekim itibarıyla 9 bin 514 göçmen kaçakçısı yakalandı. Son 14 yılda göçmen kaçakçısı en fazla 10 bin 482 ile 2023'te yakalandı. Türkiye'de 2011 yılından bu yana ise 75 bin 234 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yıllara göre göçmen kaçakçılığı sayısı şöyle:

"2011'de 1292, 2012'de 1484, 2013'te 1469, 2014'te 1506, 2015'te 4 bin 471, 2016'da 3 bin 314, 2017'de 4 bin 794, 2018'de 6 bin 357, 2019'da 9 bin 102, 2020'de 4 bin 358, 2021'de 7 bin 942, 2022'de 9 bin 149, 2023'te 10 bin 482."

YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI 170 BİN 916

Bu yıl yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 170 bin 916'ya ulaştı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin uyruklarına göre sayısında Afganistan ile Suriye vatandaşları çoğunlukta yer aldı. Uyruklarına göre yakalanan düzensiz göçmenlerin sayısı şöyle:

"Afganistan 46 bin 418, Suriye 40 bin 778, Türkmenistan 10 bin 120, Filistin 8 bin 883, Özbekistan 8 bin 702, Irak 6 bin 665, Fas 6 bin 101, Mısır 5 bin 761, İran 5 bin 670, Sudan 4 bin 333, diğer ülke vatandaşları 27 bin 485."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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