Türkiye'de bir ilk: İzmir'de taksimetreler uzaktan erişimle ayarlandı

Taksiciler artık saatlerce taksimetre kuyruğunda beklemeyecek

İZMİR - İzmir'de taksi ücretlerinin güncellenmesinin ardından fiyatlar, taksimetrelere uzaktan erişimle uygulandı. Türkiye'de ilk kez İzmir'de uygulanan sistem, taksi sürücülerini saatlerce taksimetre kuyruğunda beklemekten kurtardı.

İzmir'de Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin ticari taksiler için yeni tarifenin belirlenmesinin ardından taksimetre ayarlarının uzaktan erişimle gerçekleştirileceği bildirilmişti. Türkiye'de ilk kez uygulanacak bu sistem için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir Ulaşım Merkezi'nde bir araya geldi. Sistemin tanıtılmasının ardından taksimetre fiyatlarını uzaktan güncelleyecek sistem için başkanlar birlikte düğmeye bastı. Uzaktan erişimle taksimetrelerin ayarlanmasının ardından yaklaşık 3 bin ticari taksi sürücüsü, saatlerce kuyrukta beklemekten kurtuldu. Yeni sistemle birlikte yaklaşık 1 saat içerisinde tüm taksilerdeki taksimetreler uzaktan güncellenmiş oldu.

Başkan Soyer: "İzmir yine İzmirliliğini yaptı"

Yeni sistemin tüm Türkiye'ye örnek olacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yenilikçi adımları nedeniyle İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı kutladı. Başkan Soyer, "Türkiye'de taksici esnafımızın en büyük sıkıntılarından biri taksimetre kuyruğunda beklemekti. Bu meseleye de dijital bir çözüm getirildi. Odamızı bu nedenle kutluyorum; Türkiye'de bir ilki başardılar. Aynı anda tüm taksicilerimizin taksimetrelerinin güncellenmesi, bir tuşa basmak suretiyle gerçekleşmiş oldu. Gururluyuz, İzmir yine İzmirliliğini yaptı. Geçmişte 'EnTaksi' uygulamasıyla bugün de bu uzaktan güncelleme sistemiyle Türkiye'ye örnek olan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı kutluyorum" dedi.

Anık: "Bugün bir hayali gerçeğe dönüştürüyoruz"

Taksimetrelerin uzaktan erişimle ayarlanmasının ardından açıklama yapan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Bugün bir hayali gerçeğe dönüştürüyoruz ve uzaktan erişimle taksilerin fiyat ayarlamasını yapıyoruz. Burada Büyükşehir Belediyesinin ve esnaf birliğinin bize büyük bir desteği oldu. Esnaf arkadaşlarımız bazen saatlerce bazen günlerce taksimetre ayarları için sıra bekliyordu. Taksimetre cihazlarımız bu güncelleme için uygundu. Ticaret Bakanlığı da uzaktan erişimle güncelleme yapılacağına dair bir yönetmelik uyguladı ve biz de cihazlarımıza bunu uyguladık. Bugün 13.00 itibarı ile yaklaşık 3 bin araca yeni fiyat tarifemiz uygulanmış olacak. Sıra beklemek, bu yüzden işinden gücünden olmak artık geride kaldı" açıklamasında bulundu.

Başkan Soyer'den taksi şoförüne sürpriz: "Şaka değil dimi"

Güncellenen fiyatların taksimetrelere uzaktan erişimle uygulanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir taksi sürücüsü telefonda görüştü. Telefonun çalmasının ardından otomobilini sağa çeken taksi şoförü, Başkan Soyer ile telefonda görüştüğünü öğrenince şaşırdı. "Şaka mı yapıyorsunuz" diyen taksi sürücüsü ile Başkan Soyer arasında neşeli bir görüşme gerçekleşti. Başkan Soyer, taksi sürücüsüne hayırlı olsun dileklerini sundu.

Güncellenen taksi biniş fiyatları

Ulaşım Koordinasyon Merkezi7'nde alınan karar sonrası İzmir'de taksimetre açılışı 7 TL'den 12 TL'ye, kilometre başı ücret 13 TL'den 22 TL'ye, indi-bindi ücreti ise 30 TL'den 50 TL'ye çıktı.