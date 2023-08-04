Türkiye'de bir ilk: 200 nüfuslu köye millet bahçesi yaptılar

ÇANKIRI Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek köye millet bahçesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayata geçirdiği proje ile il ve ilçelerde yapılan millet bahçesi, köye taşındı. Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı, 204 nüfuslu Çaparkayı köyünde vatandaşlar bir araya gelerek millet bahçesi yaptı. Türkiye'de bir ilke imza atan vatandaşların, 2 yıldır süren çaba ve çalışmaları ile tamamlanan millet bahçesi dualarla açıldı. Çocuklar ve köy sakinleri millet bahçesinin açılışında halk oyunları, geleneksel danslar ve çeşitli oyunlarla millet bahçesinin açılışını kutladı.