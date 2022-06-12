Türkiye'de bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Kangren olan Korcan Karar'ın ayak parmakları kesildi - Haberler

Türkiye'de Show ve ATV ana haberde görev alan, bir dönemin en ünlü haber spikerleri arasında yer alan Korcan Karar, son günlerde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Karar'ın son durumuyla ilgili bilgiyi gazeteci Uğur Dündar paylaştı.

AYAK PARMAKLARI KESİLDİ

Karar'ın kangren olması nedeniyle ayak parmakları kesildi. Dündar, zamanında müdahale edildiğini aksi takdirde Karar'ın ayağının dahi kesilmek zorunda kalınacağını belirtti.

HASTANEDEKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Korcan Karar'ın son görüntüsü de gündem oldu. Karar'ın geçirdiği operasyonun ardından hastanedeki tedavisinin sürdüğü görüldü.

İşte Korcan Karar'ın son görüntüsü:

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