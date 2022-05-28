Türkiye'de Artan Gıda Fiyatları Yüzünden Süpermarketler Bomboş Kaldı - Haberler

İSTANBUL, 28 Mayıs (Xinhua) -- İstanbul'da bir zamanlar çok çeşitli ürünlerden satın almak için gelen müşterilerle dolup taşan bir süpermarkette, enflasyon yüzünden ulaşılmaz hale gelen fiyatlar nedeniyle şimdilerde adeta in cin top oynuyor. Market, Perşembe günü öğle saatlerinde neredeyse bomboştu. Olan birkaç müşteri de raflardaki fiyatların son haline bakıp boş alışveriş çantalarıyla oradan uzaklaştı. Mağaza çalışanlarıysa fiyatların "çıldırması" nedeniyle satışların çok fazla düştüğünden yakındı.

İstanbul'da yerel bir süpermarket görülüyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ sütün taban fiyatında yüzde 30'un üzerinde ayarlamaya gitmesinin ardından marka fark etmeksizin süt ürünlerinin fiyatları tırmanışa geçti. Türkiye'de kahvaltı sofralarının vazgeçilmez ürünü olan beyaz peynirin kilogram fiyatı 80 liradan (yaklaşık 4,27 ABD doları) en az 120 liraya çıkarken eski kaşarın kilogram fiyatı bazı markalarda 195 liraya ulaştı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir anne, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Satın aldığım şeyleri mümkün olduğunca kısıyorum. Beyaz peynir alırsam kaşar peynirine ya da başka bir ürüne bakmıyorum" ifadelerini kullandı. Anne, oğlunun temel gıdası olmasına karşın fiyatı 30 liradan 53 liraya çıkan altılı paketteki 200 mililitrelik organik sütü almaktan vazgeçtiğini söyledi. "Fiyatlar uçuyor. Bu maaşlarla yapabileceğimiz pek bir şey yok" diye yakınan anne, ülkede milyonlarca çalışanın aldığı aylık asgari ücretin 4.250 lira olduğunu hatırlattı.

İstanbul'daki yerel bir süpermarkette çeşitli süt ürünlerinin sergilendiği dolabı düzenleyen bir peynir reyonu çalışanı, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Bir peynir reyonu çalışanı, özellikle süt ürünlerine gelen son zamlardan sonra satışların sert şekilde düştüğünden yakındı. İsmini vermek istemeyen reyon çalışanı, "Eskiden olsa kalabalık yüzünden benimle röportaj yapmaya vakit bulamazdınız... Şimdiyse görüyorsunuz insanların satın alma gücü azaldığı için neredeyse kimse yok" diye konuştu. Süpermarketin müdavimlerinden olan Sevda Alkın, iki torunu için birkaç şişe süt almak niyetiyle markete geldikten sonra seçtiği markanın fiyatının bir ayda 15 liradan 22 liraya çıktığı görünce bu düşüncesinden vazgeçti. Alkın, "Torunlarım her akşam bir bardak süt içiyor, ama öyle görünüyor ki, artık buna gücümüz yok" dedi.

İstanbul'daki bir yerel süpermarkette rafların önünde süt fiyatlarını inceleyen bir müşteri görülüyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Rosalina, 22 yıl önce yüksek bir maaşı olan iyi bir iş için Türkiye'ye gelmiş bir yabancı. Maaşı yükselen enflasyon karşısında çoktan eriyen Rosalina, ülkesine geri dönmeyi düşünüyor. 5 Mayıs'ta TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, Türkiye'de yıllık enflasyon Nisan ayında yüzde 69,97'ye çıkarak son yirmi yılın zirvesine tırmandı. En yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 105,86 ile ulaşım sektöründe yaşanırken, gıda ve alkolsüz içecek fiyatları yüzde 89,1 arttı. Türkiye, Türk lirasının değerinin yarıya inmesiyle son dönemlerde onlarca yıldır görülmemiş türden finansal sıkıntılar yaşıyor. Kovid-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna arasındaki çatışma da ticari mal fiyatlarında artışa yol açarak durumu daha da kötüleştirmiş durumda.

Xinhua / Güncel