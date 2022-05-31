Türkiye'de aranan firari iş adamı G.Ö. Gürcistan'da gözaltına alındı - Haberler

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Türkiye'de aranan firari iş adamı G.Ö. Gürcistan'da gözaltına alındı

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Türkiye'de aranan firari iş adamı G.Ö. Gürcistan'da gözaltına alındı

Türkiye'de bir cinayet davasından hapis cezasına çarptırılan firari iş adamı G.Ö'nün Gürcistan makamlarınca Batum kentinde gözaltına alındığı bildirildi.

Türkiye'de bir cinayet davasından hapis cezasına çarptırılan firari iş adamı G.Ö'nün Gürcistan makamlarınca Batum kentinde gözaltına alındığı bildirildi.

Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Dairesinden yapılan açıklamada, mahkeme kararıyla, G.Ö. hakkında kara para aklama, evrakta sahtecilik ve vergi kaçırma suçlamalarından soruşturma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir mahkeme kararına dayanarak G.Ö'nün ikamet ettiği yerde yapılan aramada, diğer maddi delillerle birlikte çok miktarda nakit paranın yanı sıra, G.Ö'yle bağlantılı olduğu iddia edilen uyuşturucu ve psikotrop maddeler ele geçirildi. 6 yıla kadar hapis cezası öngören Gürcistan Ceza Kanunu'nun 260 ve 261. maddelerinin ilk bölümleri uyarınca G.Ö. gözaltına alındı."

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Gürcistan İş Adamı Cinayet Türkiye Güncel Haberler

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