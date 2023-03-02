Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Cezayir ekibi ödüllendirildi

Cezayir İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Cezayirli ekipleri ödüllendirdi.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı tarafından "Uluslararası Sivil Savunma Günü" münasebetiyle başkent Cezayir'de düzenlenen programa, İçişleri Bakanı İbrahim Murad, Başkent Valisi Muhammed Rabihi, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Göktaş, Suriye diplomatik misyon temsilcisi ile çok sayıda yetkili katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Cezayir milli marşıyla başlayan programda, deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Cezayir İçişleri Bakanı Murad, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Suriye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Cezayirli ekipleri tebrik ederek, ekiplerin bu çalışmalarla insanlık değerlerini yücelttiğini vurguladı.

Sivil savunmanın ülke, bölge ve uluslararası düzlemdeki rolünün önemine vurguda bulunan Murad, Cezayir devleti olarak bu yöndeki çalışmalarını daha da güçlendirerek sürdüreceklerini kaydetti.

Programda bir konuşma yapan Büyükelçi Göktaş da Bakan Murad'a ve Sivil Savunma Başkanlığına davetlerinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Murad'a şahsı ve Türkiye adına da teşekkür ziyaretinde bulunduğunu hatırlatan Göktaş, Cezayir'in deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım eli uzatan ülkelerin başında geldiğini belirtti.

Program sonunda Büyükelçi Göktaş'a onur nişanı verilirken, Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan ekip adına Sivil Savunma Başkanlığı yetkililerine onur nişanı, ekiplerdeki tüm kişilere de birer daire hediye edildi.

Cezayir, en tecrübeli ekibini Türkiye'ye gönderdi

Büyükelçi Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takdim edilen onur nişanının kendisini gururlandırdığını, Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler anısına yapılan saygı duruşu ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının yer aldığı video gösterimiyle de duygulandığını dile getirdi.

Bu programın, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başta olmak üzere Cezayir devletine ve halkına bir kez daha teşekkür etmek için bir fırsat olduğunu belirten Göktaş, Cezayir ekibinin Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarını kahramanca gerçekleştirdiğini söyledi.

Göktaş, Cezayir'in bir kez daha zor zamanında Türkiye'nin yanında olduğuna dikkati çekerek, Cezayir'in en tecrübeli ekibini Türkiye'ye gönderdiğini ve bu tecrübe paylaşımının önemli olduğunu vurguladı.

Program, Büyükelçi Göktaş ile Bakan Murad ve diğer yetkililerin Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan Cezayir ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeleriyle son buldu.