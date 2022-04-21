Türkiye'de alım gücü | Vatandaş giyinmeye çare arıyor - Haberler

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Türkiye'de alım gücü | Vatandaş giyinmeye çare arıyor

DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye'de son günlerde giyinmenin maliyeti hızla artınca vatandaşlar, düşen alım güçleri nedeiyle çareyi eski kıyafetlerini ve ayakkabılarını onarmakta arıyor.

Türkiye'de son günlerde giyinmenin maliyeti hızla artınca vatandaşlar, düşen alım güçleri nedeiyle çareyi eski kıyafetlerini ve ayakkabılarını onarmakta arıyor. Ayakkabı tamircileri yoğunlukla baş edemediklerini anlatıyor.

DailyMotion.com / Güncel

Türkiye, Güncel, Haberler

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