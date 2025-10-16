Haberler

Türkiye'de 5G İhale Süreci Başladı

5G teknolojisinin hayata geçirilmesi için yapılan ihale, 11 frekans paketinin satışa sunulmasıyla başladı. Devletin ihaleden beklediği gelir en az 2 milyar 125 milyon dolar. 5G hizmetleri Nisan 2026'da devreye girecek.

Ülke genelinde 5G teknolojisinin hayata geçirilmesi için yapılacak ihale Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, toplam 400 megahertz alanı kapsayan 700 MHz ve 3,5 GHz bantlarında 11 frekans paketinin işletmecilere tahsis edileceğini belirtti.

Uraloğlu, toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden ihale olacağını bildirdi.

İşletmeler, 30 Nisan 2029'dan itibaren her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5'ini BTK'ye ödeyecek, yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar geçerli olacak. İşletmeciler, frekans ücretini 3 eşit taksitte ödeyebilecek. İhale için şartname bedeli ise 1 milyon lira olarak belirlendi.

İhale şartnamesine göre, 5G altyapısında yerli ve milli ürün kullanma şartı bulunuyor. Yüzde 60'a varan oranda yerli ürün ve yüzde 30'a varan oranda milli haberleşme ürünlerinin kullanılması zorunlu olacak.

