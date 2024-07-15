Türkiye'de 53 Yılın En Sıcak Haziran Ayı Yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aylık sıcaklık değerlendirmesi verilerine göre; 1991-2020 normalleri haziran ayı ortalama sıcaklığı 21,8 derece olan Türkiye'de, 2024 Haziran'da ortalama sıcaklık 25,4 derece gerçekleşti. En düşük sıcaklık 0 derece ile Göksun'da, en yüksek sıcaklık 47,8 derece ile Ceylanpınar'da ölçüldü. Haziran ayında ortalama sıcaklıklar, Doğubayazıt çevresinde mevsim normallerinde, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde gerçekleşti.

GÜNEYDOĞU KESİMLERİNDE 30-36 DERECE

2024 yılı Haziran ayı, 1991-2020 normalleri haziran ayı ortalamasının 3,6 derece üzerinde kaydedildi. 2024 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklığı, bu rakama en yakın olan 2019 yılı Haziran ayından 2 derece fazla oldu. 2024 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklığı, son 53 yılın en sıcak haziranı olarak kayıtlarda yer aldı. 2024 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklıkları ülkenin kuzey kıyı kesimlerinde 21-24 derecelik sıcaklık bandında, güney kıyı kesimlerinde 27-33 derecelik sıcaklık bandında, güneydoğu kesimlerinde 30-36 derecelik sıcaklık bandında oldu.

1 YENİ MİNİMUM SICAKLIK

2024 yılı Haziran ayı ortalama maksimum sıcaklıkları, 1991-2020 maksimum sıcaklık normallerinin 3,3 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 yılı Haziran ayı ortalama maksimum sıcaklıkları, 1991-2020 maksimum normalinin 3,3 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 yılı Haziran ayı ortalama minimum sıcaklıkları, 1991-2020 minimum sıcaklık normalinin 2,6 derece üzerinde oldu. 2024 Haziran ayında 65 yeni ekstrem maksimum sıcaklık, 1 adet yeni minimum sıcaklık gerçekleşti.

EKSTREM SICAKLIK ÖLÇÜLEN BAZI MERKEZLER

Haziranda ekstrem maksimum sıcaklık ölçülen merkezlerden bazıları şunlar:

"Isparta 3,8 derece farkla 40 derece, Uşak 3,4 derece farkla 40 derece, Senirkent 2 derece farkla 39,6 derece, Tefenni 1,9 derece farkla 38,4 derece, Sivrihisar 1,6 derece farkla 37,4 derece, Adıyaman 1,5 derece farkla 43 derece, Eğirdir 2,2 derece farkla 38,2 derece, Burdur 2,2 derece farkla 40,9 derece, Viranşehir 1,3 derece farkla 45,3 derece, Silifke 1 derece farkla 42,3 derece, Mut 1,5 derece farkla 43,6 derece."