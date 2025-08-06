Türkiye'de 28 İl'de Sıcaklık 40 Derecenin Üzerine Çıktı

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Meteoroloji verilerine göre, yurt genelinde 28 ilde sıcaklıklar 40 ila 46,4 derece arasında ölçüldü. Siirt'in Kurtalan ilçesi en yüksek sıcaklıkla dikkat çekti.

Hava sıcaklığının etkili olduğu yurt genelinde bugün termometreler 28 ilde 40 derecenin üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta boyunca sıcaklık yurdun batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün 28 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 46,4 derece aralığında ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,4 dereceyle kayıtlara geçti. Kurtalan'ı 45,7 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi ve 45,2 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK(C°)
Siirt - Kurtalan46,4
Eskişehir - Sarıcakaya45,7
Şırnak - Cizre45,2
Diyarbakır - Silvan44,6
Batman - Hasankeyf44,4
Mardin - Dargeçit44,3
Bilecik - İnhisar43,3
Şanlıurfa - Ceylanpınar43,3
Karabük il merkezi43,2
Bingöl - Genç42,8
Gaziantep - Araban42,8
Malatya - Yazıhan42,6
Adıyaman - Besni42,4
Kahramanmaraş - Pazarcık42,1
Muş - Hasköy42,1
Elazığ - Palu41,9
Tunceli il merkezi41,5
Sakarya - Taraklı41,4
Erzincan - Kemaliye41,3
Karaman il merkezi41,3
Mersin - Mut41,2
Zonguldak - Devrek41
Ankara - Nallıhan40,9
Bartın - Ulus40,6
Manisa - Selendi40,6
Kütahya - Gediz40,5
Hatay - Kırıkhan40,3
Kilis - Elbeyli40,1

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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