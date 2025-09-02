Haberler

Türkiye'de 2026 için 289 Fuar Düzenlenecek

Türkiye genelinde 2026 yılında 96'sı uluslararası olmak üzere toplam 289 fuarın düzenlenmesi planlanıyor. En yoğun fuar programı ekim ayında olacak. İstanbul, en çok fuarın yapılacağı şehir olarak öne çıkıyor.

Türkiye genelinde gelecek yıl 96'sı uluslararası olmak üzere 289 fuar organize edilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026 Yılı Fuar Takvimi'ni yayımladı.

Buna göre, TOBB tarafından gelecek yıl 96'sı uluslararası olmak üzere 289 fuarın yapılmasına izin verildi.

Gelecek yıl en yoğun fuar programı, 52 etkinlikle ekim ayında gerçekleştirilecek. Ekim ayını 41'er fuarla nisan ve eylül, 31 fuarla kasım ve 24 fuarla mart ayları izleyecek.

İllere göre en çok fuar, 155 organizasyonla İstanbul'da yapılacak.

İstanbul'u 25 fuarla İzmir, 24 fuarla Antalya, 19 fuarla Ankara ve 14 fuarla Bursa takip edecek.

Söz konusu dönemde eğitim sektöründe 42 fuar düzenlenecek. Tarım ve hayvancılık sektöründe 27, gıda sektöründe 17, "diğer" başlıklı kategoride 16 ve mobilya sektöründe 12 fuar organize edilecek.

