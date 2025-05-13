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Türkiye'de 2024'te Canlı Doğan Bebek Sayısı 937 Bin 559

Türkiye'de 2024'te Canlı Doğan Bebek Sayısı 937 Bin 559
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait doğum istatistiklerini açıkladı. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin %51,4'ü erkek, %48,6'sı kız olarak kaydedildi. Ortalama doğurganlık hızı ise 1,48 çocuk seviyesine düştü.

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 937 bin 559 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2024'te canlı doğan bebek sayısı 937 bin 559 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız oldu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocukken 2014'ten itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2024'te 1,48 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, son 8 yıldır nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
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