Türkiye'de 2023 Yılında Trafikteki Taşıt Sayısı 2 Milyon Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de 2023 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 adet artış gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, motorlu kara taşıtları Aralık 2023 istatistiklerini yayımladı. Buna göre; Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280 adet oldu. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 10,9 azalıp, 31 bin 721 adet oldu. Böylece ocak-aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 adet artış gerçekleşti. Aralık ayında ise 199 bin 259 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Aralıkta trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,3'ünü otomobil, yüzde 38,3'ünü motosiklet, yüzde 9,7'sini kamyonet, yüzde 4,7'sini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,3 arttı. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 148,4, traktörde yüzde 29, kamyonette yüzde 17,4, motosiklette yüzde 13,1, otomobilde yüzde 4,9 artarken, kamyonda yüzde 29, otobüste yüzde 18,1 ve minibüste yüzde 8,6 azaldı.

KAYITLI TAŞIT SAYISI 28 MİLYON 740 BİN

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,3 arttı. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 17,7'sini motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ayrıca aralık ayında 838 bin 871 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 65,7'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 8,3'ünü motosiklet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

2023'TE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 66'SI BENZİNLİ

Ocak-aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 adet otomobilin yüzde 66,1'i benzinli, yüzde 16,3'ü dizel, yüzde 9,3'ü hibrit, yüzde 6,9'u elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'li oldu. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 221 bin 134 adet otomobilin ise yüzde 35,6'sı dizel, yüzde 33,5'i LPG'li, yüzde 28,7'si benzinli, yüzde 1,5'i hibrit, yüzde 0,5'i elektrikli, yüzde 0,2'si ise yakıt türü bilinmeyen otomobillerden oluştu.

Ocak-aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 adet otomobilin yüzde 36,2'si gri, yüzde 26,8'i beyaz, yüzde 12,3'ü mavi, yüzde 11,3'ü siyah, yüzde 7,4'ü kırmızı, yüzde 2,7'si yeşil, yüzde 2'si turuncu, yüzde 0,6'sı sarı ve yüzde 0,5'i kahverengi oldu.