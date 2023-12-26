Türkiye'de 2023 böyle geçti: Aralık

2023 yılının son haftasında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 12 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 29 hedefi imha etti, operasyonlarda üç günde 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu yılın son ayında, sahipsiz köpeklerin saldırısında bir çocuğun ağır yaralanması nedeniyle sahipsiz hayvanlar sorunu ve Ankaragücü maçı sonrası eski Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın maçın hakemine yumruklu saldırısı tartışıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde, Yunanistan Başbakanı Kiryokas Miçotakis ile verdiği "dostluk" mesajlarının, iki ülke için yeni dönem olarak nitelendirildiği aralık ayında, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılan 37'si bebek ve çocuk, 68 hasta daha Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, aralık ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 ARALIK

Yarım asrı geçen sanat hayatında birçok oyun sahneye koyan tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi. Gürzap için AKM'de tören düzenlendi. Gürzap Taksim Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

3 ARALIK

Önder Aksakal, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

4 ARALIK

İYİ Parti, CHP'nin 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimde işbirliği teklifine olumsuz yanıt verdi. Partinin Genel İdare Kurulu toplantısında alınan karar, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu tarafından açıklandı. Zorlu, partisinin gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere "müstakil olarak girme kararı" aldığını söyledi.

İsrail'in Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağına dair haberler üzerine, İsrail istihbarat birimlerine, Türkiye'de yasa dışı faaliyette bulunmalarının ciddi sonuçları olacağı bildirildi.

5 ARALIK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran başından bu yana terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 37'si sözde üst düzey, 609 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türkiye'den yasa dışı yollarla ABD'ye götürülen Anadolu kökenli 41 tarihi eser Türkiye'ye iade edilmek üzere New York'ta bulunan Türkevi'nde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından teslim alındı.

7 ARALIK

Yunanistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirmek istedikleri mesajını verdi. Ziyarette, Türkiye ve Yunanistan'ın taraf olduğu, Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi de imzalandı. İki ülkenin, siyasi diyalog, pozitif gündem, güven artırıcı önlemler konularında devamlı, yapıcı istişarelerde bulunacağını belirten bildirge, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ekonomik ve ticari pozitif gündemin teşvik edilmesinin önemini vurgulayarak, tarafların, bölgelerinde barış ve istikrarın muhafazasını tehlikeye atacak her türlü beyan, girişim veya eylemden kaçınacağını taahhüt ediyor.

Ankara Keçiören'de boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz ağır yaralandı. Ambulansla önce Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tunahan Yılmaz, hayati tehlikesi nedeniyle ilk müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

8 ARALIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT World Forum 2023'te"ki konuşmasında, "Netanyahu ve destekçileri, bunlar terörün yardakçısı olarak teröristtir ve Lahey Adalet Divanı'nda kesinlikle yargılanacaklardır." dedi.

İstanbul Fatih'te 30 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne yol açtığı öne sürülen Somali uyruklu otomobil sürücüsünün, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu olduğu ve 2 Aralık'ta Türkiye'den kaçtığı iddia edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Somali uyruklu otomobil sürücüsünün yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm sürecin titizlikle işletildiğini bildirdi.

9 ARALIK:

Türk müziğine çok önemli katkıları olan koro şefi, ses sanatçısı ve müzik araştırmacısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ, 98 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

10 ARALIK

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta yoğun yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda göçük altında kalan Perihan Çakar ile oğlu Sait Çakar yaşamını yitirdi. Kurtarma çalışmalarına katılan ekipten 21 kişi, ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu yaralandı.

11 ARALIK

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig karşılaşmasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi. Acıbadem Hastanesine kaldırılan ve yüzünde kırık oluşan Meler, 2 gün sonra taburcu edildi.

Faruk Koca ve 2 şüpheli ertesi gün tutuklandı. Maç sonrası görüntülerin izlenmesiyle iki şüphelinin daha belirlendiği soruşturmada hazırlanan iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince 15 Aralık'ta kabul edildi. Mahkeme, 4 sanıklı davanın ilk duruşmasının 9 Ocak 2024'te yapılmasını kararlaştırdı.

AK Parti üyesi Faruk Koca, partiden ihraç istemiyle disipline sevk edilirken, disiplin kurulu toplantısı yapılmadan 14 Aralık'ta partisinden istifa etti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca "HEDEP" kısaltmasının kabul edilmemesi üzerine, partinin kısa isminin "DEM Parti" olarak belirlediğini açıkladı.

12 ARALIK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-18 Operasyonuyla ulusal ve uluslararası 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 257 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılan 37'si bebek ve çocuk, 68 hasta daha Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, isim değişikliği talebiyle mahkemeye başvurdu.

13 ARALIK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul'da yapılan "Kafes-19" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

14 ARALIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir an önce "dur" denilmesi gerektiğini, ABD'nin İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı şekilde sağlayabileceğini belirtti.

TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti. Bitmez'in cenazesi ertesi gün İstanbul'da toprağa verildi.

Ankara'da geçen hafta sahipsiz köpeklerin saldırdığı ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın yaşamsal bulgularının stabil hale geldiği, hastanın solunum makinesinden ayrıldığı ve bilincinin açık olduğu bildirildi.

15 ARALIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgede kalıcı ateşkesi sağlama çabaları, Türkiye'nin Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri ve barışı sağlamak için atılan adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede barışın sağlanması için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak zirvesinde alınan kararların titizlikle uygulanması ve uluslararası toplumun Filistin'e desteğini artıracak girişimlerin birlik ruhuyla devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

16 ARALIK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini, özellikle son 4 ayda Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 820 olduğunu açıkladı. Güler, hudutlarda 199 bin 898 kişinin geçişinin engellendiğini, yakalanan 13 bin 156 düzensiz göçmen ile 410'u FETÖ olmak üzere 590 teröristin kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini bildirdi.

19 ARALIK

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetuhullahçı Törer Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davada temyiz incelemesini tamamladı. 39 sanık yönünden bozma kararı veren Daire, FETÖ'nün sözde sivil imamları Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in de arasında bulunduğu 18 sanık hakkında verilen 77'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı, diğer sanıklar hakkındaki mahkumiyet, beraat ve düşme kararları da onandı.

MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de düzenlenen operasyonla yakaladı.

20 ARALIK

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremde Ebrar Sitesi B Blok'un yıkılması ve 109 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 7 sanık hakkında 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

21 ARALIK

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruda da ihlal kararı verdi.

Atalay'ın, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar veren Genel Kurul, "bireysel başvuruda bulunma" hakkının ihlal edildiği ve Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesi kararını ise oy birliğiyle aldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin imzasıyla Ankara Büyükşehir ve 25 ilçe belediye başkanlığına gönderilen yazıda, sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması, kısırlaştırılması da dahil her türlü tedbirin alınması istendi.

22 ARALIK

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi. Daha sonra yaralı 4 askerden 3'ünün daha şehit düştüğü açıklandı.

23 ARALIK

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin daha şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edildi.

24 ARALIK

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" kod adlı teröristi Suriye'de etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklere için sabah namazında tüm camilerde dua edildi, şehitler son yolculuklarına uğurlandı.???????

25 ARALIK

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından 12 askerin şehit edilmesi sonrasında sosyal medya platformlarında terör örgütünün propagandasını yapan ve dezenformasyon içeren paylaşım yapanlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu yönde paylaşım yapan 15 hesap yöneticisinin 12'sinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında 26 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 56'ya yükseldi.

26 ARALIK

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.