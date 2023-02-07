Türkiye'de 1999'dan Bu Yana Meydana Gelen Büyük Depremler

BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında Pazartesi günü erken saatlerde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, her iki ülkede de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında Pazartesi günü erken saatlerde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, her iki ülkede de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Türkiye; Afrika levhası, Avrasya levhası ve Hint Okyanusu levhası olmak üzere üç büyük tektonik levhanın kesiştiği noktada bulunuyor. Ülke topraklarının yaklaşık yüzde 42'si sismik açıdan aktif bölgede yer alıyor. Bu yüzden de Türkiye'de deprem riski bu denli yaygın.

Türkiye'yi son yıllarda vuran güçlü depremler şöyle:

--30 Ekim 2020: İzmir'de Ege Denizi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 116 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı.

--24 Ocak 2020: Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 20 kişi öldü, 1.000'den fazla kişi yaralandı.

--26 Eylül 2019: İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, 34 kişinin yaralanmasına ve 474 binanın hasar görmesine yol açtı.

--9 Kasım 2011: Van'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem 40 kişinin ölümüne, 30 kişinin yaralanmasına ve 25 binanın hasar görmesine neden oldu.

--23 Ekim 2011: Yine Van'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 600'den fazla kişi hayatını kaybederken, 4.000'den fazla kişi de yaralandı. Depremde, 6.000 civarında binada çeşitli derecelerde hasar meydana geldi.

--8 Mart 2010: Elazığ'da meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetti.

--1 Mayıs 2003: Bingöl'de meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 176 kişi hayatını kaybetti, 600'den fazla kişi yaralandı, yaklaşık 1.200 bina hasar gördü.

--17 Ağustos 1999: Türkiye'nin orta ve batı kesimlerinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12 Kasım'da da ülkenin batısı 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bu iki deprem yaklaşık 18.000 kişinin hayatını kaybetmesine, 43.000 kişinin yaralanmasına ve 600.000 kişinin evsiz kalmasına neden olurken 20 milyar ABD doları tutarında ekonomik hasara yol açtı.