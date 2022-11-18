Türkiye'de 10 ayda 1872 kişi, trafik kazalarında öldü

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, ekim ayında meydana gelen 43 bin 532 trafik kazasında 17 bin 818 kişi yaralanırken, 190 kişi de hayatını kaybetti.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, ekim ayında meydana gelen 43 bin 532 trafik kazasında 17 bin 818 kişi yaralanırken, 190 kişi de hayatını kaybetti. Yılın ilk 10 ayında ise kazalarda ölenlerin sayısı, 1872'ye yükseldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ekim ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri ve mobese kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Türkiye genelinde 170'i ölümlü, 17 bin 818'i yaralanmalı, 25 bin 544'ü hasarlı olmak üzere toplam 43 bin 532 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 26 bin 221 kişi yaralandı, 190 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk 10 ayında, trafik kazalarında ölenlerin sayısı ise 1872'ye çıktı.