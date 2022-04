Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 88'nci yıl dönümü kutlandı

AYVALIK, BALIKESİR (Bültenler) - Program, Ayvalık Karayolları 29'uncu Şube Şefliği bahçesinden başladı. Atatürk'ün ilçeye giriş yaptığı güzergah üzerinden gerçekleştirilen yürüyüşe; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutan vekili Piyade Albay Ufuk Çırağ, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, gaziler ve şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

Öğrenciler Atatürk'e armağan ettiği şiirlerin okunmasının ardından, çelenk takdimleri ve vatandaşların Atatürk anıtına çiçek sunumunun ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı konuşmada, 88 yıl önce, bugün Ayvalık'a gelip bu toprakları ziyaret eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün güzergâhından yürüyerek halkın karşısına gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

13 Nisan 1934 tarihinde Atatürk'ün o günlerde yaptığı yurt gezileri kapsamında Ayvalık'ı da 88 yıl önce ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Ergin şöyle konuştu:

"Cumhuriyetin ilanından sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, yurt gezilerine neden çıktığını, neden halkıyla bir araya gelmek istediğine bakıldığında, bunun altında yatan gerçek nedenin, yaşama geçirdiği devrimlerin amacına ulaşması için halkıyla bütünleşmesi gerektiğine olan inancının olduğunu görürüz. Bu nedenle Büyük Atatürk her fırsatta yurt gezilerine çıktı. Bu gezilerin Yeni Türkiye'nin oluşmasında ve devrimlerinin hayata geçirilmesinde büyük etkisi oldu. Gittiği yerlerde vatandaşlarla yakın temas kurmaya önem veren Atatürk, önemli tesislerin temel atma veya açılış törenlerine de katıldı. Atatürk, yanında Birinci Ordu Müfettişi Fahrettin Paşa ve İkinci Ordu Müfettişi İzzettin Paşa olduğu halde 13 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de Ayvalık'a gelmiş, aynı gün saat 19.30'da ise Edremit'e hareket etmiştir. 88 yıl önce, bugün Ayvalık'ı ziyaret eden, kentimizi ve hemşehrilerimizi ziyaretiyle onurlandıran ve bizleri bugün o anlamlı ziyareti nedeniyle gururlandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün güzergâhından yürüyerek halkın karşısına gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. 13 Nisan 1934 günü Atatürk Ayvalık'a 13 Nisan Caddesi'nin başlangıcına otomobiliyle yanaşmasıyla, Ayvalıklılar büyük bir sevinç yumağı oluşturmuş ve Ata'nın etrafını sarmış. Ayvalıklılar coşkuyla caddeye yol boyunca ulu önderin yürümesi için bir kırmızı halı sermişse de kırmızı halıyı gören Atatürk hemen emir vererek halıyı kaldırmış ve halkın yanında saf tutarak yürümeyi tercih etmiştir. Yol boyunca Ayvalıklılar ile yürüyen Atatürk onlarla Belediye binasına kadar sohbet etmiştir. Tabii ki bu esnada, Atatürk'ü görebilmenin, bitip giden bir ulusu ayağı kaldıran bir büyük lidere yakın olabilmenin büyük coşkusu Ayvalık'ın dört bir yanında hissedilmişti. Bir milleti küllerinden var eden, ülkemizin batıdaki bu nadide ilçesi Ayvalığımızı ziyaret eden Atatürk, kırmızı halıyı ve protokolü bir kenara atarak halkıyla bütünleşmiştir. Örnek almamız gereken bu hassasiyet ve birliktelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin, kurulduktan sonraki kısa zamanda kat ettiği mesafenin asıl sebebidir. Bizler de görevimiz süresince daha güzel bir Ayvalık için, daha da iyiye erişmeye çalışıyoruz ve bunu değerli Ayvalık halkıyla aynı yolda bütünleşerek ve el ele vererek yapacağımıza inancımız tamdır. Bu anlamda tek örnek aldığımız lider 88 yıl önce kentimize adımını atan, bizlere bugünde aynı gururu yaşatan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun direncidir, çalışkanlığıdır, vatan sevgisidir. Bizim gibi kenti için gecesini gündüzüne katan yerel yöneticilere, ülkesi adına emek verenlere düşen görev de bize bu duyguyu yaşatan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek almak olmalıdır. Ayvalık halkı sonsuza kadar Atasına bağlı kalacak, onun izinde yürüyecek ve onun kentimizi şereflendirdiği 13 Nisanları da en güzel günü olarak anmaya devam edecektir. Atatürk'ün hangi kenti ziyaret ettiğinden çok, aslında hangi kentin Atatürk'ün izinden gittiği önemlidir..." Ayvalık, Ayvalık halkı, Ayvalıklılar, bu kentte yaşayanlar daima Atatürk'ün izinden/yolundan gitmiştir, bugün de yarın da gitmeye devam edecektir. Her 13 Nisan'da olduğu gibi, Bugün de bize aynı heyecanı ve sevinci yaşatan, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e, bu ziyaretinde ona eşlik eden Birinci Ordu Müfettişi Fahrettin Paşa ve İkinci Ordu Müfettişi İzzettin Paşa ile Kurtuluş destanını yazan, Kurtuluşu devrimleri ile taçlandıran, Cumhuriyet ruhunu ve ateşini Anadolu'nun her yanına taşıyan Kuvayı Milliye Kahramanları: Milli Mücadelede ilk kurşunun kenti Ayvalığımıza iyi ki gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz."

