Üye Girişi
Haberler

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı, Pakistan'da Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı, Pakistan'da Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Pakistan'ın İslamabad şehrinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona katılan Pakistan Başbakan Yardımcısı Muhammed İshak Dar, Türkiye-Pakistan kardeşliğine vurgu yaptı ve terörle mücadelede Türkiye'ye destek verdiklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun ev sahipliğinde bir otelde verilen resepsiyona, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın yanı sıra Türk iş insanları, Türk kurumlarından yetkililer ve Pakistanlı vatandaşlar katıldı.

Resepsiyona onur konuğu olarak katılan Dar, burada yaptığı konuşmada, Pakistan halkı ve hükümeti adına Türkiye'ye ve Türk halkına en içten tebriklerini iletti.

Dar, bu önemli günde, Türkiye ile Pakistan arasında tarih boyunca süregelen kardeşlik bağlarının daha da güçlendiğini ifade etti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısına değinen Dar, "Pakistan, bu zor zamanda Türk kardeşlerimizin yanındadır." dedi. Dar, Türkiye'nin terörle mücadelesine kararlı desteğini yineledi.

Dar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923'te modern Türkiye'nin temellerini attığını belirterek, Cumhuriyet'in kuruluşunun, Türkiye için güçlü, birlik içinde ve ilerici bir geleceğin yolunu açtığını dile getirdi.

Pakistan'ın, Türkiye ile olan dostluğuna büyük değer verdiğinin altını çizen Dar, iki ülke arasındaki bu kardeşliğin, "savaşlar, depremler ve Kovid-19 salgını gibi zor zamanlarda daha da pekiştiğini" söyledi.

Filistin meselesinde de benzer bir duruş sergileyen iki ülkenin "adil bir barış için birlikte çalışmaya devam edeceğini" belirten Dar, Türkiye ve Pakistan'ın "Filistin halkının vazgeçilmez kendi kaderini tayin hakkını" desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Büyükelçi Neziroğlu da iki ülke bayraklarındaki hilalin ve yıldızların aynı olmasının iki ülkenin dostluklarının güçlü bir sembolü olduğunu belirtti.

Pakistan'daki ilk günlerinden itibaren kendisini "ikinci evinde gibi" hissettiğini kaydeden Neziroğlu, Pakistan halkının Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye'ye verdiği desteği unutmadıklarını söyledi.

Büyükelçi Neziroğlu, "Ne zaman dayanışmaya ihtiyacımız olsa, Pakistan ilk sıralarda yer alır." dedi.

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından Pakistan'dan gelen destek mesajları için teşekkür eden Neziroğlu, iki ülkenin, "barış, güvenlik ve istikrar için omuz omuza çalışmaya devam edeceğini" dile getirdi.

Resepsiyon, pasta kesilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel

Uluslararası İlişkiler Başbakan Yardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Diplomasi Politika Pakistan Türkiye Kültür Güncel Yaşam Terör

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Erdoğan'ın Öcalan çağrısıyla ilgili dikkat çeken çıkış

 Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan Özel memleketi Manisa'ya gitti

Beştepe'deki resepsiyona katılmayan Özel, bakın nereye gitti

 İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler

Avrupa ülkesinden İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk askeri anlaşmayı iptal ettiler
İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor

İsrail'in saldırılarına karşı düğmeye bastılar! Bütçe yüzde 200 artırılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? 1 haftalık hamile olduğumuzu nasıl anlarız? Güney Kore Savaşı ne zaman oldu? Bir Gece Masalı oyuncuları kim? 30 Ekim hangi burç? 30 Ekim burç özellikleri ve yükseleni nedir? 29 ekim 2024 Serdal Adalı açıklaması ne? Serdal Adalı açıklamasında ne dedi? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 30 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta , hangi kanalda? 30 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ADANASPOR- ÇORLUSPOR MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor- Çorluspor 1947 maçı şifresiz mi? Canlı izleme linki! Elaziz Belediyespor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Ziraat Türkiye Kupası Elaziz Belediyespor- Konyaspor maç özeti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.