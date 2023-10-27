Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel web sitesi oluşturuldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak 'yuzuncuyil.gov.tr' web sitesi oluşturuldu. Sitede Türkiye'nin kuruluşundan itibaren yaşanan önemli olaylar ve detaylı içeriklere erişilebiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923 tarihinde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu. Cumhuriyetimiz önümüzdeki 29 Ekim itibariyle 85 milyonluk nüfusuyla 100. yılını tamamlayacak. Bu, ülke çapında havai fişekler, törenler ve sevinç gösterileri ile kutlanacak. Pek çok kurum kendi etkinlik programını açıklamışken kısa süre önce ise yuzuncuyil.gov.tr web sitesi oluşturuldu. İşte ayrıntılar…

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel "yuzuncuyil.gov.tr" web sitesi oluşturuldu!

Türkiye Cumhuriyeti, İkinci Dönem Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923 günü gerçekleşen oturumunda ilan edildi. Mustafa Kemal Atatürk 'ün hazırladığı ana yasa değişikliği kabul edildi ve böylelikle Türkiye Devleti'nin yönetim şekli Cumhuriyet olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve yayınlanan yuzuncuyil.gov.tr web sitesi, önemli bir içerik yuvası. Bu site üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren yaşanan önemli olaylar, zaman çizelgesi üzerinden görülebiliyor.

Togg özel seri teslimatları 29 Ekim'de yapılacak!

Akabinde Türkiye'nin yerli ve milli araba hamlesi Togg'dan ülkemizin son yıllarda önemli yatırımlar yaptığı İHA, SİHA, insansız uçak ve drone teknolojilerine, savunma sanayiiden enerjiye kadar pek çok konuyla ilgili detaylı içeriklere erişebilmek mümkün.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel oluşturulan web sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bunun yanı sıra dünyanın en büyük teknoloji şirketleri de 29 Ekim'i boş geçmedi. Öyle ki Apple, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak Türkiye'nin en iyi filmleri, şarkıları, uygulamaları ve oyunlarından oluşan bir listeyi kendi platformlarında kullanıcılara sundu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.