Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı Atina'da kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde, Atina'daki Grand Bretaigne Oteli'nde Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılı vesilesiyle düzenlenen resepsiyona yaklaşık 800 davetli katıldı.

Resepsiyona katılanlar arasında Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile diğer Yunan kamu kurum temsilcileri, yabancı ülkelerin Atina'daki diplomatik misyon şefleri, askeri ataşeleri, sanatçı, akademisyenler, basın mensupları ve vatandaşlar yer aldı.

İstiklal Marşı ve Yunanistan milli marşının okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve konuklara yönelik 29 Ekim video mesajı gösterildi.

Büyükelçi Erciyes, törende yaptığı konuşmada, 2023 yılının; Cumhuriyetin 100. yılı ve yeni Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olmasının yanı sıra Dışişleri Bakanlığının kuruluşunun 500. yılı olduğunu belirterek, Bakanlığın 260 temsilcilikle dünyanın 5. büyük dışişleri teşkilatı olduğunu vurguladı.

Bir asrın, şanlı Türk tarihinde küçük bir zaman dilimi olduğunu dile getiren Erciyes, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk asrında, eğitimden kültüre, ekonomiden bilim ve teknolojiye olağanüstü ilerlemeler kaydedildiğine dikkati çekti.

Erciyes, Türk-Yunan ilişkilerine de değinerek, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 183 yıl önce tesis edildiğini ve kendisinin Atina'daki 44. Türk Büyükelçisi olduğunu anımsattı.

İki komşu ülkenin sadece ortak coğrafya ve tarihi değil, ortak bir geleceği de paylaştığını ifade eden Erciyes, bundan dolayı iki ülkenin ortak menfaatinin çatışma değil işbirliği olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Erciyes, iki ülke arasındaki tüm ihtilafların, uluslararası hukuka ve iyi komşuluğa dayanacak, samimi ve anlamlı bir diyalogla, meşru hak ve çıkarlara karşılıklı saygı gösterilmesi ve tarihten husumet yerine uyum çıkarılması suretiyle çözülebileceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Vilnius ve New York'ta yaptıkları görüşmeleri hatırlatan Erciyes, aralıkta iki ülke liderinin katılımıyla Selanik'te yapılacak Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının hazırlıklarının devam ettiğini sözlerine ekledi.