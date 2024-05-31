Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan değişiklik protokolü onaylandı

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan değişiklik protokolünün onaylandığı milletlerarası andlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan değişiklik protokolünü onaylandı. Resmi Gazete'de yayımlanan bildiriye göre, bu protokol, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) çerçevesinde akdedilen 2021 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Planı'nda finansman anlaşmasında yapılan değişiklikleri içeriyor.