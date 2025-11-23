Haberler

Türkiye COP31'e Ev Sahipliği Yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin 2024 yılında düzenleyeceği COP31 Konferansı hakkında açıklamalarda bulundu. Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol üstleneceğini vurguladı ve Avustralya ile işbirliği içinde etkin çözümler geliştireceklerini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 sürecine ilişkin, "Aldığımız kararların şimdiden tüm taraflara, bölgemize ve küresel iklim mücadelesine hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri insanlığın, kıtaların ve medeniyetlerin buluşma noktası olan cennet vatanımız Türkiye'ye bekliyorum." dedi.

Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Brezilya'nın Belem kentinde Türkiye'nin gelecek yıl düzenlenecek COP31'in başkanlığını ve ev sahipliğini üstlenmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Bakan Kurum açıklamasında, Türkiye'nin, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri yüzünden mağdur olmuş, evinden edilmiş tüm mazlumların sözünü yükselteceğini belirtti.

COP31 boyunca insanlığın ve dünyanın acil ihtiyaçlarına dair en etkin çözümleri, Türkiye ve Avustralya'nın birlikte ortaya koyacağını aktaran Kurum, "Bugün Avustralya ve Türkiye, Anzaklar ve Türkler Çanakkale'de yaşadıkları ortak acıları dostluğun, işbirliğinin ve insanlığa hizmetin aracı haline getirme yolunda çok önemli bir adım atmıştır. Ben Avustralyalı dostlarımızla attığımız bu büyük adımın tüm insanlık için örnek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

COP31 sürecinde Türkiye'ye destek olan Avustralya??????? Hükümetine, görüşmelere ara buluculuk eden COP29 ile COP30'a başkanlık eden Azerbaycan ve Brezilya'ya teşekkür eden Kurum, şunları kaydetti:

"Aldığımız kararların şimdiden tüm taraflara, bölgemize ve küresel iklim mücadelesine hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri insanlığın, kıtaların ve medeniyetlerin buluşma noktası olan cennet vatanımız Türkiye'ye bekliyorum. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.