Haberler

Türkiye, COP31 Başkanlığına Ev Sahibi Olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı ve ev sahipliği yapacağını duyurdu. Bu konferans, 196 ülkenin liderlerini iklim kriziyle mücadelede bir araya getirecek.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "COP31 Başkanlığı ve ev sahipliği Türkiye'de! İnsanlığın, kıtaların  medeniyetlerin buluşma noktası olan cennet vatanımızda tüm dünyayı buluşturacağız" açıklamalarında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye 'Hiçbir ülkenin geride bırakılmayacağı daha adil ve kapsayıcı bir diplomasi' hedefiyle ilk kez Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (BMİDÇS) en üst karar organı olan COP Taraflar Konferansı'na başkanlık edecek. Ülkemiz 196 ülkenin liderlerini iklim kriziyle mücadele için Türkiye'de aynı masa etrafında buluşturacak. COP Taraflar Konferansı'na ev sahipliği uluslararası görünürlük ve iklim diplomasisinde belirleyici konuma gelme açısından küresel önem taşıyor. COP toplantısında, ülkelerin sera gazı azaltım hedefleri, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp-zarar mekanizmaları ve karbon piyasalarının kuralları belirleniyor."

Bakan Kurum ise sosyal medya hesabından, "COP31 Başkanlığı ve ev sahipliği Türkiye'de! İnsanlığın, kıtaların medeniyetlerin buluşma noktası olan cennet vatanımızda tüm dünyayı buluşturacağız" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.