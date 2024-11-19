Üye Girişi
Haberler

Türkiye, COP29'da Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Paneli Düzenledi

Türkiye, COP29'da Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Paneli Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakü'de düzenlenen COP29'da Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerde bütünleşik meteorolojik erken uyarı sistemi konulu panel gerçekleştirdi. Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, Türkiye'nin erken uyarı sistemleri hakkında bilgi verdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29), "Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerde Bütünleşik Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi" başlıklı panele ev sahipliği yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dünyanın en önemli iklim konferansı olan COP29 etkinlikleri çerçevesinde, "Gıda, Tarım ve Su" tematik gününde, "Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerde Bütünleşik Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi" paneli düzenledi.

Moderatörlüğünü AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen'in yaptığı panelde, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Azerbaycan Hidrometeoroloji Servisi Genel Müdürü Nazım Mahmudov, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Caferov ve Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett konuşma yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojik ve jeolojik afetlerin sayısının, şiddetinin ve sıklığının gün geçtikçe arttığını, Akdeniz iklim havzasında bulunması nedeniyle Türkiye'nin de afetlerden ciddi şekilde etkilendiğini belirtti.

Coşkun, afetlerden etkilenmemek için meteorolojik erken uyarı sistemlerinin büyük önem arz ettiğini ifade ederek "Biz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'de erken uyarı sistemlerini kurduk. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerde bütünleşik meteorolojik erken uyarı sistemi kurulması noktasında çalışmalar başlattık." diye konuştu.

Türkiye'nin erken uyarı sistemlerini anlatan Coşkun, "Vatandaşlarımızın can ve mal kaybını minimuma indirmek için 7 gün, 24 saat çalışıyoruz. 2 bin 53 gözlem sistemi kurduk. Sayısal hava tahminlerinde süper bilgisayarlar ve radarlar kullanıyoruz. Verileri alıyor, işliyor, afeti tespit ediyor ve vatandaşlarımıza erken uyarıları yapıyoruz. Ülkeler, ülkelerin verilerine muhtaçtır. Dünyadaki tüm ülkelerle uyum içerisinde çalışıyoruz." dedi.

Coşkun, Azerbaycan'la ilişkilerine yönelik, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'la iklim projeksiyonuna ilişkin çalışmalar yaptık. Azerbaycan'a askeri, zirai ve tıbbi, meteoroloji alanlarında çok ciddi destekler sağladık. Tüm verilerimizi açtık. Azerbaycan Meteoroloji Servisinden gelen arkadaşları Türkiye'de eğitiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük

Zelenski ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

Davada bakanlık avukatının sorulmasını istemediği soru
Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

Her fırsatta "tasarruf" diyen Şimşek'i küplere bindirecek ihale
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

SON DAKİKA! Ukrayna Rusya'ya mı saldırdı? Ukrayna Rusya'ya neden saldırdı? Bahar bu akşam var mı? 19 Kasım Bahar dizisi 25. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 19 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl? SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne? ABD Merkez Bankası Aralık ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yeni banknotlar ne zaman çıkacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı? KPSS LİSANS BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI! KPSS lisans yeni branş bazında sıralama sonuçları açıklandı mı? KPSS sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.