Türkiye Çinli Turistlere Tekrar Kucak Açmaya Hazır

İstanbul merkezli Ligarba Turizm ve Seyahat Acentesi Genel Müdürü İrfan Karslı, "Türkiye'nin Çinli ziyaretçilere dillerini akıcı şekilde konuşan turist rehberleriyle uygun ve yüksek kaliteli hizmetler sunması ve onlara karşı dürüst ve etik bir yaklaşım benimsemesi gerekli" diye konuştu.

İstanbul Boğazı manzarası, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

İstanbul merkezli Ligarba Turizm ve Seyahat Acentesi Genel Müdürü İrfan Karslı, " Türkiye'nin Çinli ziyaretçilere dillerini akıcı şekilde konuşan turist rehberleriyle uygun ve yüksek kaliteli hizmetler sunması ve onlara karşı dürüst ve etik bir yaklaşım benimsemesi gerekli" diye konuştu.

Burak Akıncı

ANKARA, 5 Ocak (Xinhua) -- İstanbul merkezli Ligarba Turizm ve Seyahat Acentesi Genel Müdürü İrfan Karslı, "Çinli turistlerin, özellikle bu yılın ilk yarısından sonra bir dinamikle kademeli şekilde gelmesini ve pandemi öncesi düzeylere ulaşmayı bekliyoruz" diye konuştu.

Çin'in Kovid-19 mücadelesini optimal hale getirerek ülke dışına çıkışları düzenli şekilde başlatması beklenirken Türk turizm sektörünün oyuncuları Çinli turistleri yeniden ağırlamayı umuyor.

Çinli grupların Nisan ayında Türkiye'ye gelmeye başlayacağını söyleyen Karslı, Türk Havayolları'na (THY) Çin kentlerinden haftada 28 olan uçuş sayısını artırma çağrısında bulundu.

Karslı, Çin'in son dönemde Kovid-19 mücadelesini optimal hale getirme çalışmalarının en nihayetinde çok sayıda Çinli turistin Türkiye'ye gelmesini sağlamasının beklendiğini, bunun da ülke ekonomisinin canlanmasına yardımcı olacağını söyledi.

Karslı, "Türkiye'nin Çinli ziyaretçilere dillerini akıcı şekilde konuşan turist rehberleriyle uygun ve yüksek kaliteli hizmetler sunması ve onlara karşı dürüst ve etik bir yaklaşım benimsemesi gerekli" diye konuştu.

İstanbul'da Taksim Meydanı'nı ziyaret eden insanlar, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

2019'da Türkiye'yi 420.000'i aşkın Çinli turist ziyaret etti ve turizm sektörü bu rakamların en kısa sürede tekrar edileceği konusunda büyük umutlar besliyor.

Doğal kaya oluşumlarına sahip vadileri, peri bacaları ve sıcak hava balonu turlarıyla öne çıkan Kapadokya bölgesi, Kovid-19 pandemisi öncesinde Çinli turistlerin gözdesiydi.

Yerel sektör temsilcileri, 2023'te özellikle Ocak ayındaki Çin Yeni Yılı vesilesiyle Çinli turistlerin bölgeye dönmesini bekliyor.

Xinhua'ya konuşan balon pilotu ve Pasha Balon Turları yetkilisi Halis Aydoğan, "Kapadokya, Çinli turistlerin iyi bildiği yerlerden biri; Türkiye'nin kültür merkezi İstanbul'dan sonra en fazla bilinen destinasyon" diye konuştu.

Balon turu şirketi Royal Balon'un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler, Xinhua'ya verdiği demeçte, Çinli turistler için yeni turlar geliştirmeye başladıklarını söyledi.

Nevşehir'de düzenlenen 3. Kapadokya Uluslararası Sıcak Hava Balonu Festivali sırasında havalanan sıcak hava balonları, 24 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Zhenbei/Xinhua)

Aydoğan, "16-20 kişilik daha küçük sepetlerle daha rahat bir birinci sınıf hizmet sunmaya çalışıyoruz" dedi.

2019'de balon turuna katılanların yaklaşık yarısının Çin'den geldiğini vurgulayan Aydoğan, turizmin bölge için ana gelir kaynağı olduğunu belirtti.

Ankara merkezli kültürel tur operatörü Esra Yalaz, Çinli turistlerin özellikle kültür turizmine ilgi gösterdiğini ifade etti.

Yalaz, "İnternetten örneğin İstanbul'u ve aynı zamanda Türkiye'nin diğer yerlerini ziyaret etmek isteyen Çinli potansiyel turistlerden şimdiden bazı talepler ve sorular alıyoruz" diye konuştu.

Türk yetkililer, Türkiye'nin Çinli turistlere kucak açmaya hazır olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, bu yılın turist sayısının 2019 düzeyine ulaşmasını ve aşmasını beklediklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye, 2022'nin ilk 11 ayında 42,16 milyon yabancı turist ağırladı. 2023'te 60 milyon yabancı turist çekmeyi hedefleyen Türkiye, turizm sektörü gelirlerinin 56 milyar ABD dolarına ulaşmasını bekliyor.