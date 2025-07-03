Türkiye-Çin Medya Forumu'nda İşbirliği Vurgusu

ANKARA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Ankara'da düzenlenen Türkiye-Çin Medya Forumu'nda iki ülkeden medya profesyonelleri, hükümet yetkilileri ve akademik uzmanlar, medya işbirliği ve sektördeki son trendlere ilişkin derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte "Yeni Küresel İletişim Mimarisinde Stratejik Ortaklık: Türkiye ve Çin" ve "Stratejik İletişimde Yapay Zeka ve Yenilikçi Teknolojiler" başlıklı iki tematik panel oturumu gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açılış konuşmasında, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin tarih boyunca karşılıklı saygı, çok yönlü işbirliği ve kültürel yakınlık temelinde şekillendiğini söyledi.

Altun, "Kadim İpek Yolu'nun ruhunu taşıyan bu ilişki, günümüzde medya ve iletişim alanında da yeni ve güçlü bir zemine kavuşmaktadır" dedi.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ise konuşmasında, içinde bulunduğumuz yılın Çin ile Türkiye arasında stratejik işbirliği ilişkisi kurulmasının 15. yıldönümü olduğunu belirtti.

Jiang, medya ve ilgili sektörlere ortak çaba göstererek iki ülke arasındaki karşılıklı anlayış ve güveni derinleştirme, medeniyetler arasında etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etme ve uluslararası eşitlik ve adaleti koruma çağrısında bulundu.