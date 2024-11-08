Türkiye-Çin İşbirliği Toplantısı Beijing'de Gerçekleşti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin ikinci toplantısına eş başkanlık yapmak üzere Beijing'de Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng ile bir araya geldi.
BEİJİNG, 8 Kasım 2024 (Xinhua) -- Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin ikinci toplantısına eş başkanlık yapmak üzere Beijing'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cuma günü Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng ile bir araya geldi.
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