Türkiye-Çin İşbirliği Komitesi İkinci Toplantısını Beijing'de Gerçekleştirdi
Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin ikinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing'in eş başkanlığında Beijing'de yapıldı.
BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin ikinci toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing'in eş başkanlığında perşembe günü Beijing'de gerçekleştirildi.