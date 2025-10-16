Haberler

Türkiye-Cezayir Özel Kuvvetler Eğitimi-2025 Başarıyla Tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Cezayir Özel Kuvvetler Eğitimi-2025 kapsamında gerçekleştirilen askeri eğitim faaliyetlerinin görüntülerini paylaştı. Eğitim sürecinde paraşüt atlayışları, muharebe teknikleri ve insansız hava araçları sistemleri gibi birçok alanda çalışmalar yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleşen Türkiye- Cezayir Özel Kuvvetler Eğitimi-2025'e ilişkin görüntü paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 29 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen eğitimde, Cezayir Özel Kuvvetler Komutanlığından personelin katılımıyla askeri serbest paraşüt atlayışları, dikey rüzgar tüneli ve paraşüt similasyon merkezi, çabuk iniş tahliye halatı ile hızlı iniş eğitim tekniği ve havadan tahliye platformu, meskun mahalde muharebe ve yakın muharebe, keskin nişancı, insansız hava araçları sistemleri, tahrip ve sıhhiye, sıhhiye tahliye eğitimi yapıldı.

Paylaşımda, eğitimden görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
