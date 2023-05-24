Türkiye Çevre Haftası, 'Temiz Deniz, Temiz Dünya' temasıyla kutlanacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, '5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası'nın 'Temiz Deniz, Temiz Dünya' temasıyla kutlanacağını duyurdu.

Resmi Gazete'nin 21 Mayıs 2022 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, her yıl 5 Haziran gününün içinde bulunduğu haftanın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca duyurulacak bir temayla 'Türkiye Çevre Haftası' olarak kutlanacağı bildirildi. Bakanlık, '5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası' ile ilgili 81 il valiliği ve il müdürlüklerine genelge gönderdi. Buna göre; 81 ilde, doğal çevrenin korunması, denizler ve iklim değişikliği ilişkisinin işlenmesi, denizlerin kıyı alanları ve karalarla olan bağlantısının çevresel boyutuyla ele alınması ve kirlenmeden korunması gerektiği vurgulanacak. 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları-14 Sudaki Yaşam' ve 'Uluslararası Okyanus Bilimleri 10 Yılı' programına katkı sağlayacak etkinlikler, 'Temiz Deniz, Temiz Dünya' temasıyla kutlanacak.

Bir balıkçı barınağında balıkçıların katılımıyla deniz çöpü avı başlatılacak. Bir günde en çok deniz çöpü toplayan ve ilk 3'e giren balıkçı teknelerine çeşitli ödüller verilecek. 'Sıfır Atık Mavi' kapsamında toplanan deniz çöpleri uygun bertaraf tesisine gönderilecek. Denizlere ulaşan atıkların ve deniz çöplerinin, deniz yaşamına etkisini en güzel şekilde anlatan 3 farklı fotoğrafa ödül verilecek. Çocuklara yönelik söyleşi, gösteri ve konferanslar düzenlenecek. 'Temiz Bir Dünya için Denizlerimizi Temiz Tutalım' temasıyla ilkokullar arası resim; ortaokullar ve liseler arası şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenecek. Denizlerin temiz tutulmasına dikkat çekilmesi, iklim değişikliğine yönelik farkındalığın arttırılması ve halk deniz etkileşiminin artırılması için denize kıyısı olan şehirlerde, sahil kesimlerinde, denize kıyısı olmayan şehir merkezlerinde bisiklet turu düzenlenecek.