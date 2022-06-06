"Türkiye Çevre Haftası" kapsamında fidanlar toprakla buluştu - Haberler

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"Türkiye Çevre Haftası" kapsamında fidanlar toprakla buluştu

AA - Günay Nuh - Güncel
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Çamlıçatak ormanlığı Ormanlık alanda asılı afişden görünüm Fidan dikiminden görüntü Vali Hüseyin Öner'in konuşması Ardahan ve Tunceli'de "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında fidanlar toprakla buluştu ARDAHAN - Ardahan "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında fidan dikme...

Çamlıçatak ormanlığı

Ormanlık alanda asılı afişden görünüm

Fidan dikiminden görüntü

Vali Hüseyin Öner'in konuşması

Ardahan ve Tunceli'de "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında fidanlar toprakla buluştu

ARDAHAN - Ardahan "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Ardahan-Kars kara yolu üzerindeki Çamlıçatak ormanlığında bir araya gelen ilgili ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinliğe katılan Vali Hüseyin Öner, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal, diğer kurum amirleri ve öğrenciler diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Vali Öner, yaptığı konuşmada, çevre haftası dolayısıyla ağaçlandırma çalışması yaptıklarını söyledi.

Etkinliğin önemli olması dolayısıyla katılım sağlayan herkese teşekkür eden Öner, şunları kaydetti:

"Bu etkinlik ağaçlandırmanın önemsendiğinin göstergesidir. Bu nedenle çok anlamlı bir etkinlik olarak görüyoruz. Ağaçlandırma çalışmasına ihtiyacı olan bir iliz. Bu türden mütevazi çalışmalarla inşallah orman varlığımızı arttırmayı planlıyoruz. Tabiatı zenginleştirme ve güzelleştirmenin gayretindeyiz. Toplumumuzda git gide çevre bilinci ve duyarlılığı gelişiyor."

Öner, çevre bilinci ve duyarlılığını arttırmaya yönelik çalışmalar ve etkinlikler yaptıklarını, daha güzel bir çevre, daha yaşanabilir bir dünya ve Ardahan için çevre çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

AA / Günay Nuh - Güncel

İklim Değişikliği Tunceli Ardahan Türkiye Güncel Haberler

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