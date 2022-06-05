Türkiye Çevre Haftası kapsamında 10 milyon kişiye sıfır atık çantası dağıtıldı - Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, bu yılki teması "Sıfır Atık" olarak belirlenen Türkiye Çevre Haftası'nda, 10 milyon kişiye sıfır atık çantası dağıtıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, her yıl farklı bir temada, "Tek Bir Dünya" sloganıyla kutlanan Dünya Çevre Günü'nde bu yıl, sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz, daha yeşil yaşam vurgulanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve 1-7 Haziran arasında "sıfır atık" temasıyla kutlanan Türkiye Çevre Haftası'nı 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutlayan Bakanlık, Çevre Günü'nde 10 milyon kişiye sıfır atık çantası dağıttı.

Dağıtılan çantalarla farkındalık oluşturulması planlanan sosyal sorumluluk projesine, PTT, AVM, A101, BİM, CarrefourSA, Getir, Hakmar, Hepsiburada, Metro, Migros, Onur Market, Şok, Trendyol, Yemek Sepeti gibi firmalar da destek veriyor.

Son 3 yılda plastik poşet kullanımı yüzde 65 azaldı

Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin başlangıcından bu yana 16,5 milyon ton kağıt karton, 4,1 milyon ton plastik, 1,7 milyon ton cam, 0,4 milyon tonu metal ve 1,5 milyon tonu organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplam 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye geri kazandırıldı.

Toplanan atıklardan 30 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı, 3 milyon ton sera gazı salınımı önlendi ve 265 milyon ağaç kurtarıldı.

2019'da başlatılan "plastik poşetlerin ücretlendirilmesi" uygulamasıyla da insanların bez torbalara yönlendirilmesi sağlandı ve 2019, 2020 ve 2021 yıllarında plastik poşet kullanımında yüzde 65'lik azalma gerçekleşti. Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi.

Uygulama sayesinde, plastik poşet üretimi için gerekli plastik hammadde ithalinin de önüne geçilirken, yaklaşık 3,8 milyar Türk lirası tasarruf edildi ve yaklaşık 22 bin ton sera gazı salınımının önüne geçildi.