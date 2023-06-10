Türkiye Çevre Haftası etkinliklerle kutlandı

Türkiye Çevre Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kutlamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için denize çelenk bırakıldı.

Denizler ve doğal çevrenin korunması, denizler ve iklim değişikliği ilişkisinin işlenmesi, denizlerin kıyı alanları ve karalarla olan bağlantısının çevresel boyutuyla ele alınması ve kirlenmeden korunmasında halkın bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla kutlanan 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında Manavgat'ta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) iş birliğinde etkinlik düzenlendi. Akseki Kaymakamı ve Manavgat Kaymakam Vekili Volkan Hülür ile Manavgat protokolünün katıldığı etkinlikte, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sert ekolojinin korunması ve deniz kaplumbağalarının habitatı hakkında bilgi verdi.

ORDULU KAYMAKAM '52' NUMARALI YUVAYI İŞARETLEDİ

Prof. Dr. Hakan Sert'in deniz kaplumbağası yuvasının başında yaptığı bilgilendirmenin ardından, yuvanın işaretlemesi Kaymakam Hülür tarafından yapıldı. Ordulu olan Kaymakam Hülür, Ordu'nun plaka numarası olan '52' numaralı deniz kaplumbağası yuvasının bilgilendirme kartını imzalayıp astı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devletin çevre konusunda hassasiyet gösterdiğini ifade eden Kaymakam Hülür, "Küresel ısınmadan başlayan sorunlardan kaynaklı maalesef cennet gibi dünyamız veya ilçemiz diyelim birçok zarar görüyor. Bunlar gibi organizasyonlar bize umut oluyor. Türkiye Çevre Haftası kapsamında, akademi dünyası hocalarımız, milli eğitim camiası, çocuklar, halkımız çok duyarlı, Seher hanım gibi insanlar da oldukça bu tür oluşumlar olacak" dedi.

DEPREMZEDELER İÇİN DENİZE ÇELENK BIRAKILDI

Sahilde yapılan çöp toplama etkinliğinin ardından 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için denize çelenk bırakıldı. (DHA)

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