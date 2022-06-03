Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Beykoz'da fidan dikildi - Haberler

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Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Beykoz'da fidan dikildi

AA - Elif Küçük - Güncel
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Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Beykoz'da fidan dikildi

İstanbul'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Valilik ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Beykoz Anadolu Feneri'nde fidan dikim etkinliği yapıldı.

İstanbul'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Valilik ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Beykoz Anadolu Feneri'nde fidan dikim etkinliği yapıldı.

Etkinliğe, Anadolukavağı Mesadet Taylan İlk ve Ortaokulu'nda öğrenim gören 5. ve 6. sınıf öğrencileri de katıldı.

Öğrenciler, İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hacı Mehmet Güner ve öğretmenleri eşliğinde çam fidanlarını toprakla buluşturdu, can sularını verdi.

Güner, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle kutlanan Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında fidan diktiklerini belirterek, "Bu haftayı dolu dolu geçireceğiz. İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Ne kadar alan varsa zaman dahilinde bugün akşama kadar bütün çalışanlarımız ve gönüllüler burada ağaç dikimine devam edecekler." dedi.

AA / Elif Küçük - Güncel

İklim Değişikliği İstanbul Türkiye Güncel Haberler

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