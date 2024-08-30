Türkiye Çevre Ajansı, Denizlerdeki Kirliliği Temizlemek İçin Deniz Süpürgeleri Kullanıyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nın çalışmasıyla İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 9 farklı bölgede faaliyete alınan 14 deniz süpürgesi, deniz yüzeyini tarayarak temizliyor, topladığı atıkların da bertarafını sağlıyor.

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve şehre yayılan kötü koku deniz kirliliğini yeniden gündeme getirirken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı, denizlerdeki atıkların toplanması için çalışma başlattı. Türkiye Çevre Ajansı'nın, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 9 farklı bölgede faaliyete geçirdiği 14 deniz süpürgesi, su yüzeyini tarayarak temizliyor, topladığı atıkların da bertarafını sağlıyor.

Deniz kirliliğinin öneminin giderek artan bir konu olduğuna dikkat çeken Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, "Sanayi atıkları, evsel atıklar veya atık yönetimin iyi bir şekilde planlanmaması, aynı şekilde deniz trafiğinin etkili bir şekilde denetlenmemesi veyahut vatandaşlarımızın bireysel amaçlı deniz kullanımlarına dikkat etmemesi sonucunda ciddi bir deniz kirliliği riskiyle karşı karşıyayız" dedi.

Prof. Dr. Pirinççi, Türkiye Çevre Ajansı tarafından deniz kirliliğine yönelik farklı projelerin hayata geçirildiğini, bunlarda birinin de deniz süpürgeleri olduğunu belirtti. Tüm projelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarının altını çizen Prof. Dr. Pirinççi, "İstanbul başta olmak üzere 9 farklı bölgemizde, deniz süpürgesi diye tabir ettiğimiz 14 adet deniz yüzeyini temizleme aracı faaliyet halinde. İstanbul'un yanı sıra İzmir Körfezi, Bursa, Bandırma, Erdek, Muğla, Mersin gibi bölgelerde şu an deniz yüzeyi temizleme araçlarımız aktif bir şekilde operasyon yürütüyor" ifadelerini kullandı.

'DENİZ TEMİZLİĞİ İÇİN ETKİLİ BİR ÇÖZÜM'

Deniz süpürgeleriyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Pirinççi, "Bu araçlar belli bir mekanizmanın harekete geçmesiyle deniz yüzeyini tarıyor, başta çöpler olmak üzere atıkları biriktirip kendi haznesine alarak deniz suyunu tekrar geri bırakıyor. Dolayısıyla buradan toplanan çöpler de yine atık merkezlerine götürülüp bertaraf ediliyor. Dolayısıyla deniz yüzeyindeki çöplerin temizlenmesi noktasında etkili bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Toplanan atıklar görenleri şaşırtıyor. Neler toplandığını görseniz. Plastikler en dikkat çekici şeyler ama bebek bezlerinden tutun da normal şartlar altında denizle ilişkisi olmasını düşünemeyeceğimiz atıkların toplandığını da görüyoruz" dedi.

'DENİZİ KİRLETENLERE CEZAİ YAPTIRIM'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un çevre konusundaki hassasiyetine vurgu yaparak Türkiye Çevre Ajansı olarak her türlü deniz aracını denetlediklerini, denizi kirletenlere cezai yaptırım uyguladıklarını ve farkındalık eğitimleri verdiklerini belirten Prof. Dr. Pirinççi, "Aslında iki amacımız var. Birincisi, krizin etkilerini hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak. Çöpse çöpün etkili bir şekilde toplanması, o çöpe neden olan kaynakların ortadan kaldırılması, gerekirse yaptırım uygulanması. İkinci aşamada ise bir daha o deniz kirliliğine neden olan faktörlerin ortaya çıkmaması için gerekli girişimlerde bulunulması" diye konuştu.

'BAŞKA BÖYLE GÜZEL BİR VATAN VAR MI'

Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, İstanbul'da aktif operasyon halinde olan araçların vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle takip edildiği belirtildi. İstanbul'da deniz süpürgelerinin çalışmalarını gören vatandaşlardan ev kadını Şevkiye Özbay, bu uygulamanın genişletilmesini isteyerek, "İnsanların bilgilendirilmesini istiyorum ben daha çok. İnsanlar bilinçlendirilse daha güzel olur. Başka böyle güzel bir vatan var mı?" dedi.

Aşçılık yapan Fırat Baş cezai işlem uygulanmasının önemine işaret ederken, öğrenci Melih Kartal ise "İnsanlar sürekli denize çöp atıyor. Özellikle Marmara, hiç denize girilmez halde. Bu araçlarla çöpleri topluyorlarmış. Bence güzel bir uygulama. İnşallah insanlar da örnek alır, denizlere çöp atmazlar" ifadelerini kullandı.

Emekli Ayşe Karabulut da "Devlet temizliyor, insanlar da kirletiyor. Allah razı olsun onları yapandan. İnsan tertemiz suya çöp atar mı? O balıklar orada, onlar da canlı. Onlara da zarar" diye konuştu.