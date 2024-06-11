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Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Karadeniz'deki Mayınları Temizleyecek

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Türkiye, Bulgaristan ve Romanya, Karadeniz'in güvenliğini tehdit eden deniz mayınlarını gelecek ay temizlemeye başlayacak. Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Romanya Günleri' etkinliğinde Türkiye ve Romanya'nın dost ve müttefik iki ülke olduğunu söyledi.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya, Karadeniz'in güvenliğini tehdit eden deniz mayınlarını gelecek ay temizlemeye başlayacak.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Romanya Günleri" etkinliğinde Türkiye ve Romanya'nın dost ve müttefik iki ülke olduğunu söyledi.

İki ülke arasında çok sıkı askeri ilişkiler olduğunu belirten Altan, "NATO içinde beraber çalışıyoruz. Birçok tatbikatı birlikte icra ediyoruz. 4 F-16 savaş uçağımız Romanya hava sahasını 4 ay boyunca korudu. Bunu herkese yapmayız, her ülke için pilotlarımızı göndermeyiz. Ama Romanya için bunu seve seve yaptık ve yine yapacağız." dedi.

Karadeniz'in güvenliğinin sağlanmasını önemsediklerini dile getiren Altan, "Temmuz ayında Allah'ın izniyle Türk, Romen ve Bulgar savaş gemileri Karadeniz'deki mayın tehdidine karşı birlikte bir harekat başlatacaklar. Her ülkeyle bunu yapamazsınız. Gerçekten yakın olduğunuz ülkelerle, stratejik ortak olarak gördüğünüz ülkelerle yapabilirsiniz. Romanya, 2011 senesinden beri resmen stratejik ortağımız." bilgisini verdi.

"Tarihten beri Romanya'ya karşı çok güçlü bağlarımız var"

Edirne Valisi Yunus Sezer ise iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına önemli adımlar atıldığını ifade etti.

İki ülkenin stratejik ortak olduğunun altını çizen Vali Sezer, "Tarihten beri Romanya'ya karşı çok güçlü bağlarımız var. Savunma sanayiinden eğitime, ticaretten turizme kadar her alanda ilişkilerin geliştiğini görmek bizleri mutlu etmektedir." diye konuştu.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca da iki ülkenin tarihten beri güçlü diplomatik bağlara sahip olduğunu dile getirdi.

Ortak değerleri paylaşmayı ve işbirliklerini sürdüreceklerini anlatan Tinca, "Stratejik ortaklığımız çok önem taşımakta. İşbirlikleri pozitif değişimler sağlamakta." dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da etkinliğin iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesine katkı sunması temennisinde bulundu.

Etkinlik kapsamında Romanya'dan gelen halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Kaynak: AA / Güncel

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