Msb: Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Karadeniz Güvenliği İçin Ankara'da Toplandı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu kapsamında, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya heyetlerinin, Karadeniz'de deniz güvenliğine ilişkin konuları ele almak üzere Ankara'da bir araya geldiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Karadeniz'de barış ve istikrarın teminatı olan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu kapsamında; Türkiye, Bulgaristan ve Romanya heyetlerinin dün Bakanlığın ev sahipliğinde bir araya geldiği bildirildi. Toplantıda, Karadeniz'de deniz güvenliğine ilişkin hususların ele alındığı kaydedildi.