Msb: Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Karadeniz Güvenliği İçin Ankara'da Toplandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu çerçevesinde deniz güvenliğini görüşmek üzere Ankara'da bir araya geldiğini duyurdu.

