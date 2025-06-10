Türkiye-Bulgaristan Sınırında 900 Bin Euro ve 500 Bin Dolar Ele Geçirildi

Türkiye-Bulgaristan Sınırında 900 Bin Euro ve 500 Bin Dolar Ele Geçirildi
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Edirne Kapıkule karşısındaki Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda Bulgaristanlı yetkililer, Türkiye'ye gelen bir tırda yapılan aramada 900 bin euro ve 500 bin dolar buldu. Tır sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye- Bulgaristan sınırında 900 bin euro ve 500 bin dolarla gümrüğe takıldı

SOFYA - Edirne Kapıkule karşısındaki Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda Bulgaristanlı yetkililer tarafından, Türkiye'ye gelen tırda yapılan aramada, beyan edilmemiş 900 bin euro ve 500 bin dolar ele geçirildi.

Polonya plakalı Türk vatandaşının kullandığı tır, Kapıkule karşısındaki Bulgaristan kontrol noktasına geldi. Türk vatandaşı olan sürücü, Polonya'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye taşınan parsiyel mallar için düzenli belgeler sundu. Risk analizinden sonra, araç detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi. Bulgar gümrük memurları, sürücü kabininde kişisel eşyaların saklandığı bir çekmecedeki sırt çantasının içinde, 11 poşet içerisine konulan 900 bin euro ve 500 bin ABD doları buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve tır sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - Güncel
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