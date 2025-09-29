Haberler

Türkiye-Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi Ankara'da Gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da Türkiye ve Bulgaristan özel kuvvetlerine yönelik eğitimlerin yapıldığını duyurdu. Etkinlikte mağara operasyonları, meskun mahal muharebeleri ve özel keşif harekatları gibi konularda eğitimler verildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye- Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi'nin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, etkinliğin 15-24 Eylül 2025 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildiği belirtilerek, "Türkiye-Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi-2025, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Mağara ve tünel operasyonları, meskun mahal muharebesi, yakın muharebe, sıhhiye ve sıhhiye simülasyon, özel keşif harekatı eğitimleri icra edildi" denildi.

