Türkiye-Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi Ankara'da Gerçekleştirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye- Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi'nin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, etkinliğin 15-24 Eylül 2025 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildiği belirtilerek, "Türkiye-Bulgaristan Özel Kuvvetler Eğitimi-2025, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Mağara ve tünel operasyonları, meskun mahal muharebesi, yakın muharebe, sıhhiye ve sıhhiye simülasyon, özel keşif harekatı eğitimleri icra edildi" denildi.

